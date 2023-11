La definizione e la soluzione di: Si firma per accettare i rischi che si corrono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Si firma per accettare i rischi che si corrono

I principi di società che si definiscono liberali. le autorità di supervisione hanno messo in guardia sui rischi che si corrono: ogni cittadino dovrebbe... Il consenso informato nel campo medico, è una forma di autorizzazione utilizzata in Italia che deve essere espressa da un paziente per ricevere un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : firma in latino; C è quél di firma ; La firma di nessuno; firma convenzionale; Convinzione che una persona dovrebbe accettare senza fare domande; Dire di no non accettare ; accettare per vero o ritenere; accettare docilmente; Piene di rischi insidiose; Pieni di rischi ; I rischi corsi dagli intrepidi; Polizza auto contro tutti i rischi ; Lo corrono gli audaci; Sciolgo le e i cavalli corrono canta Balsamo; Vi corrono le macchine per sport; Voci che corrono ;

