La definizione e la soluzione di: Era inutile portarci vasi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Era inutile portarci vasi

in cile porta di vasi" />Samo (in greco Sµ, Sámos) è un'isola greca dell'Egeo orientale, ubicata tra l'isola di Chio a nord, le isole del Dodecaneso, in particolare Patmo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Rende inutile il pettine; È inutile sperare che impari; Rende inutile un farmaco; Consumo eccessivo e inutile ; L arte di disporre i fiori nei vasi ; vasi cinerari; L isola dei proverbiali vasi ; Pietra per vasi e coppe;

Cerca altre Definizioni