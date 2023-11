La definizione e la soluzione di: La durata della malattia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Quelli della malattia di parkinson. dopo galeno e fino alla fine del xvii secolo, non vi sono altri riferimenti chiari relativi alla malattia. nei secoli... La morte (chiamata anche dipartita, decesso, scomparsa o trapasso) è la definitiva cessazione di tutte le funzioni biologiche che sostengono un ...

Altre risposte : Conflitto di brevissima durata ; La durata del biglietto; Una durata brevissima; Vi infuriò una guerra durata dal 1955 al 1975; malattia ; Il punto massimo della malattia ; Il complesso dei segni di una malattia ; La malattia polmonare curata nei sanatori;

