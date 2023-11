La definizione e la soluzione di: La città francese con la più vasta cattedrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Della più grande cupola in muratura. essa sorge sulle fondazioni dell'antica cattedrale di firenze, la chiesa di santa reparata, in un punto della città che... Amiens (AFI: /a'mj~/; Anmien o Anmyin in piccardo) è una città francese di 137 027 abitanti situata nel dipartimento della Somme nella regione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

