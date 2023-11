La definizione e la soluzione di: Cavo che blocca la nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Cavo che blocca la nave

Alla rottura del cavo dopo 600 km. l'opera fu finalmente conclusa nel 1866 dalla anglo-american telegraph co. utilizzando la stessa nave posacavi. nella... L'ormeggio è l'insieme delle operazioni nautiche che si effettuano per rendere stabilmente ferma un'imbarcazione in un dato punto della costa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Un cavo di fissaggio; cavo per vele; Un cavo per il fissaggio; Un cavo fissato all albero della barca; blocca la barca a vela; blocca le ruote; L annuncio che blocca il re; Acciacco che blocca la testa; L equipaggio di una nave pirata; Vi sta la nave ancorata; Abbreviazione della nave portaerei; Scendere dalla nave ;

Cerca altre Definizioni