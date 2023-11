La definizione e la soluzione di: Un canale lungo 193 km. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Un canale lungo 193 km

Di 193,30 km (120,11 miglia), compresi i canali di accesso settentrionale e meridionale. nel 2020, più di 18.500 navi hanno attraversato il canale (una... Il canale di Suez (in arabo , Qanat al-Suways) è un alveo artificiale navigabile situato in Egitto, a ovest della penisola del Sinai, tra ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Un canale nei campi; Il grande canale sulla via delle Indie; Isola del canale di Sicilia; Importante canale afro-asiatico; Cade quando il giorno è lungo tanto quanto la notte |; Cade quando il giorno è lungo tanto quanto la notte; Varietà di cane con il pelo lungo e ricciuto; lungo osso della gamba;

Cerca altre Definizioni