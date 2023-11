La definizione e la soluzione di: Busta per documenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Busta per documenti

Numerosi tipi di busta che si differenziano per le seguenti caratteristiche: busta per documenti voluminosi; presenza di una finestra per permettere la visione... Carcassonne è un gioco da tavolo alla tedesca basato su tessere, progettato da Klaus-Jürgen Wrede e pubblicato nel 2000 da Hans im Glück; il gioco ha ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Retribuzione mensile in busta ; Vale egr sulla busta ; Prima di sig sulla busta ; lustre scritto sulla busta ; Cartella per documenti ; Cartella di documenti ; Autenticava i documenti ; Una lettera che contiene documenti importanti;

Cerca altre Definizioni