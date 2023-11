La definizione e la soluzione di: Il Bacco dei Greci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Il bacco dei greci

Elaborata correttamente. veniva identificato a roma con il dio bacco (simile a dioniso), con il fufluns venerato dagli etruschi e con la divinità italica... Dioniso (AFI: /di'nizo/, alla latina /dio'nizo/; in greco antico: s, dialetto attico; in greco omerico: s; in greco eolico: ss ...