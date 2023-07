Angoli maggiori del retto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Angoli maggiori del retto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OTTUSI

Gli angoli maggiori del retto o ottusi sono angoli la cui misura supera i 90 gradi ma è inferiore a 180 gradi. Essi si formano quando due segmenti o linee si estendono lontano l'uno dall'altro in direzioni opposte. Essendo più ampi del retto (90 gradi), questi angoli risultano aperti, e il loro valore va da 91 a 179 gradi. A seconda della loro misura, possono variare nell'ampiezza dell'apertura. Gli angoli ottusi si trovano spesso in situazioni come architettura, geometria, o nella descrizione di posizioni relative di oggetti. Il termine "ottuso" indica un'apertura superiore alla norma, ma inferiore all'angolo piatto (180 gradi).

