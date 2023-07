È amata da Cirano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È amata da Cirano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROSSANA

Significato/Curiosita : E amata da cirano

Cyrano de bergerac (conosciuto in italia anche come cirano di bergerac) è una celebre commedia tragedia teatrale in cinque atti pubblicata nel 1897 dal... rossana – nome tedesco del pokémon jynx rossana – serie di libri per ragazzi rossana – caramella ideata dalla perugina e prodotta dalla fida rossano rosanna...