La definizione e la soluzione di: L affronta lo scalatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : L affronta lo scalatore

Da capocordata eseguita la prima volta che si affronta una via, senza aver osservato un altro scalatore, senza alcun aiuto di attrezzature (per es. senza... Parete – comune in provincia di Caserta Parete – elemento architettonico verticale Parete – versante scosceso di una montagna Parete cellulare – ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Li affronta l intrepido; affronta l esame di maturità; Animale che affronta il deserto; La si affronta acquistando; Rampante scalatore o scalatrice sociale; Cerca di raggiungerla lo scalatore ; scalatore ;

Cerca altre Definizioni