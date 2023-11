La definizione e la soluzione di: L ultimo periodo dell era terziaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : L ultimo periodo dell era terziaria

a kainòs (nuovo) e zoè (vita) cioè nuova vita, detto anche terziario, è l'ultima delle tre ere geologiche del fanerozoico. ha avuto inizio 65,5 ±... Nella scala dei tempi geologici, il Pliocene è la seconda delle due epoche geologiche che compongono il Neogene, il secondo periodo dell'Era ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

