La definizione e la soluzione di: Un tipo di sterlina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Voce principale: sterlina britannica. la sterlina di man (in inglese manx pound; in mannese punt manninagh) è la valuta dell'isola di man. è suddivisa... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

