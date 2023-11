La definizione e la soluzione di: Tipico di un... sepolcro imbiancato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Tipico di un... sepolcro imbiancato

In marmo di carrara e poggia su un basamento decorato da un bassorilievo dorato raffigurante gesù deposto dalla croce e portato nel sepolcro; quest'ultimo... La corrente dei farisei costituisce il gruppo politico-religioso giudaico più significativo nella Giudea del periodo che intercorre all'incirca tra ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Il tipico liquore del Giappone; Salume tipico dell Emilia-Romagna e della Lombardia; tipico fiume del Sahara; tipico strumento irlandese; Un tipico strumento musicale irlandese; La città con il sepolcro di Dante sigla; Religiosi che custodivano il Santo sepolcro ; I religiosi che custodivano il Santo sepolcro ; Vi è il sepolcro di Dante; Andarono alla conquista del Santo sepolcro ; imbiancato ... coi fiocchi; Un sepolcro imbiancato secondo la definizione di Gesù; Tratto di terreno sempre imbiancato ;

Cerca altre Definizioni