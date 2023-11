La definizione e la soluzione di: Si temono durante le guerre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

"la guerra d'assedio è impiegata in un contesto di sistematiche violazioni del diritto internazionale umanitario. le parti in guerra non temono di essere... Un bombardamento è un'operazione militare in cui un'area o un territorio vengono colpiti con bombe, missili o proiettili di artiglieria. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Li temono i sofisticatori; La temono le rose; Pausa durante il cammino; Vi si dorme durante i trekking; Una principessa dell universo di guerre stellari; Guinness: è Obi Wan Kenobi in guerre stellari;

Cerca altre Definizioni