La definizione e la soluzione di: Tartaruga sudamericana d acqua dolce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Tartaruga sudamericana d acqua dolce

La tartaruga arrau (podocnemis expansa (schweigger, 1812)), conosciuta anche come la tartaruga acquatica sudamericana, tartaruga gigante sudamericana, tartaruga... Juan Manuel Mata García (Burgos, 28 aprile 1988) è un calciatore spagnolo, centrocampista o attaccante del Vissel Kobe. Con la nazionale spagnola si ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Lo scudo della tartaruga ; Gigantesca tartaruga dell Atlantico; La casa della tartaruga ; Contende alla tartaruga il primato della lentezza; In testa alla tartaruga ; Un decotto psichedelico di origine sudamericana ; Bevanda sudamericana ; Solanacea sudamericana dai fiori spesso violetti; La Buenos capitale sudamericana ; Una capitale sudamericana ; Sorgenti di acqua potabile; Il peso di un litro d acqua ; Si ha se l acqua non scorre; L acqua che allaga Venezia; acqua gasificata; split: dolce con gelato e panna; dolce siciliano con la ricotta; Una specialità dolce o salata a base di gelatina; dolce di frutta con gelato e panna montata; Timballo salato o dolce ;

Cerca altre Definizioni