Stefano, ex-tennista italiano

stefano pescosolido (sora, 13 giugno 1971) è un commentatore televisivo ed ex tennista italiano. divenuto professionista nel 1989, in singolare raggiunse... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

