La definizione e la soluzione di: Si ricorda per Le opere e i giorni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Si ricorda per le opere e i giorni

Fonti. le opere e i giorni (in greco antico a a µa, èrga kài hemérai) è un poema di esiodo della lunghezza di 828 esametri, nel quale si illustrano... Esiodo (in greco antico: sd, Hesíodos; Ascra, metà VIII secolo a.C. – VII secolo a.C.) è stato un poeta greco antico. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

