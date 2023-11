La definizione e la soluzione di: Il poeta Guerrini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Luogo di nascita del guerrini, fiumana, un piccolo comune del forlivese. così infatti pensano: u. pagani, olindo guerrini uomo e poeta, ravenna, edizioni... Olindo Guerrini, noto anche con lo pseudonimo di Lorenzo Stecchetti e con altri nomi d'arte come Argìa Sbolenfi, Marco Balossardi, Giovanni Dareni, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

