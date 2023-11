La definizione e la soluzione di: Piccolo roditore in laboratorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

"roditore" deriva dal verbo latino rodere ("rosicchiare"), in riferimento all'abitudine che accomuna tutti gli appartenenti all'ordine. i roditori, a... La cavia domestica (Cavia porcellus Linnaeus 1758) o porcellino d'India, è un roditore originario del Sudamerica. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : piccolo rapace notturno; piccolo gruppo di case; Un roditore simile alla nutria; roditore dormiglione; Distillatore da laboratorio ; Il laboratorio con le seghe e le pialle;

Cerca altre Definizioni