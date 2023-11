La definizione e la soluzione di: La pettina il materassaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : La pettina il materassaio

durante il processo rifiutò di rinnegare la fede cristiana; per punizione fu straziato con i pettini di ferro, che si usano per cardare la lana. san... La lana è una fibra tessile naturale che si ottiene dal vello di ovini (pecore e di alcuni tipi di capre), conigli, camelidi (cammelli, lama, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Donna che pettina i capelli; Non si pettina più; Prima si tosa, poi si pettina ; Si carda e si pettina ; Quello del materassaio è ricurvo; La carda il materassaio ;

Cerca altre Definizioni