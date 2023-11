La definizione e la soluzione di: Il papa Gregorio che scomunicò Enrico IV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Innocenzo iv, al secolo sinibaldo fieschi dei conti di lavagna (manarola, 1195 circa – napoli, 7 dicembre 1254), è stato il 180º papa della chiesa cattolica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Il nome di papa Wojtyla; I preti come papa Francesco; Il gregorio forte nuotatore italiano; gregorio del nuoto; Il Papa che scomunicò Lutero; Fu il partito di enrico Berlinguer; Re enrico ebbe sei mogli;

Cerca altre Definizioni