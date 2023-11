La definizione e la soluzione di: Oscar, politico italiano del passato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Oscar politico italiano del passato

Il presidente della repubblica italiana, nel sistema politico italiano, è il capo dello stato italiano, rappresentante dell'unità nazionale. il presidente... Oscar Mammì (Roma, 25 ottobre 1926 – Roma, 10 giugno 2017) è stato un politico italiano, esponente del Partito Repubblicano Italiano, Ministro delle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Il colore del tappeto degli oscar ; Gli oscar francesi; La Minnelli che ha avuto l oscar per Cabaret; Il film per il quale Jessica Lange ebbe il primo oscar ; Il film per cui Jessica Lange ebbe il primo oscar ; Il movinento politico che fu fondato da Berlusconi; Il nome del politico Craxi padre; Carlo giornalista e uomo politico milanese dell Ottocento; Il partito politico con la foglia d edera; Boris politico ; Il Mr italiano ; Un affermato cantante italiano ; Carlo sciatore italiano del passato; Il cane da caccia che può essere italiano o tedesco; Noto conduttore regista e attore italiano ; Carlo sciatore italiano del passato ; La Feltrinelli famosa fotografa del passato ; Caratterizza una norma che ha effetti sul passato ; Lino alpinista del passato ; Il passato che si studia compreso fra il 1500 e il 1800;

Cerca altre Definizioni