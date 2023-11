La definizione e la soluzione di: L onnipotente eroe che teme la kryptonite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : L onnipotente eroe che teme la kryptonite

Divenendo un eroe. darkseid teme da sempre l'avverarsi di una profezia secondo cui troverà la morte per mano del suo stesso figlio in una battaglia che prenderà... Superman, il cui alter ego è Clark Kent, è un personaggio dei fumetti statunitensi pubblicati da DC Comics. È stato creato da Jerry Siegel (testi) e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

