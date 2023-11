La definizione e la soluzione di: Macchine agricole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Sull'argomento macchine agricole è solo un abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. una macchina agricola è una macchina o un meccanismo... Casorzo s.r.l. è una azienda italiana, con sede in Tonco, paese nella provincia di Asti, dedicata alla produzione di motocoltivatori, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Nelle macchine da officina vi si applica l attrezzo che compie il lavoro; Le macchine affusolatrici in officina; Vi sostano macchine agricole ; Le pratiche agricole per garantire continue risorse;

Cerca altre Definizioni