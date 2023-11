La definizione e la soluzione di: Lavorazione profonda del terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Lavorazione profonda del terreno

Momento ottimale in cui eseguire una lavorazione è subordinata all'umidità del terreno. in relazione all'umidità, il terreno può trovarsi in tre stati fisici:... Lo scasso in agricoltura è una lavorazione profonda del terreno che ha carattere di straordinarietà in quanto si esegue prima dell'impianto degli ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Uno stabilimento per la lavorazione del carbon fossile; Residuo di lavorazione del legno; Avanzi di lavorazione della lana e del cotone; Luoghi di riciclaggio e lavorazione della carta; Un operazione nella lavorazione del film; Si dice di voce lontana cupa e profonda ; Noia profonda prolungata; profonda lacerazione; profonda sonnolenza; profonda per il poeta; Prosciugamento di un terreno ; terreno erboso ove si disputano le corse dei cavalli; Un terreno molto irrigato; Profonde lavorazioni del terreno ; Si fanno per tastare il terreno ;

Cerca altre Definizioni