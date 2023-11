La definizione e la soluzione di: Hanno sconfitto gli avversari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Hanno sconfitto gli avversari

Finali disputate, ed è uno degli otto tennisti italiani ad aver sconfitto un avversario classificato al primo posto della classifica atp computerizzata... La Coppa Davis (conosciuta fino al 1945 come International Lawn Tennis Challenge) è un torneo annuale maschile che si disputa dal 1900. Il torneo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Quelle da bowling hanno tre buchi; hanno un ampia carreggiata; hanno molto buon senso; hanno le corna a pala; hanno gli occhielli per le lenze; Il biblico gigante sconfitto da Davide; La getta il manager del pugile sconfitto ; Napoleone : il Bonaparte sconfitto a Sedan; La battaglia in cui fu sconfitto Rommel; Re numidico sconfitto da Gaio Mario nel 105 aC; Sono avversari degli Sciiti; avversari degli Orazi; II dominio di chi governa senza avversari ; Gli avversari dei conservatori inglesi; avversari dei crociati;

Cerca altre Definizioni