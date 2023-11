La definizione e la soluzione di: Le hanno Julio e Saul. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Le hanno julio e saul

Santos saúl álvarez barragán (guadalajara, 18 luglio 1990) è un pugile messicano. soprannominato canelo, è detentore dei titoli mondiali wbo, wba, wbc... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Quelle da bowling hanno tre buchi; hanno un ampia carreggiata; hanno molto buon senso; hanno le corna a pala; hanno gli occhielli per le lenze; julio pittore argentino; A Buenos Aires e è quella De 9 julio spa; julio , noto romanziere poeta argentino; julio , popolare cantante di musica leggera; Il cantante Iglesias, figlio di julio ; Un figlio di saul ; Nella Bibbia è figlio di saul e amico di Davide; Il vero cognome di saul Goodman in Breaking Bad; saul , famoso scrittore;

Cerca altre Definizioni