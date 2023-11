La definizione e la soluzione di: Frutto da schiacciare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Frutto da schiacciare

Panino, uno yogurt, cibo da riscaldare etc..) schiscetta deriva da schiscià ("schiacciare" in milanese) perché il cibo veniva schiacciato nel contenitore... La nocciola, anche chiamata avellana, è il frutto del nocciolo, pianta coltivata dall'uomo già nell'antichità. Dopo le mandorle sono il frutto più ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Il frutto che si strizza; Il frutto esotico con il ciuffo; Il frutto tricolore dell orto; Alberi da frutto della Val di Non; Il frutto delle conifere; schiacciare un tasto del mouse; schiacciare bitume o un avversario dialettico; schiacciare uno dei pedali dell auto; Frutti da schiacciare ; schiacciare l uva o un piede;

Cerca altre Definizioni