La definizione e la soluzione di: Foglie embrionali all interno dei semi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Riconoscibili un abbozzo del futuro fusto, uno della radice e una o più foglie embrionali o più cotiledoni il tessuto nutritivo è rappresentato dall'endosperma... I cotiledoni sono foglie embrionali carnose, con struttura semplificata e, in generale, con funzione di nutrimento dell'embrione dall'inizio della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

