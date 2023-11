La definizione e la soluzione di: Ferito... a gradi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Fuhrer stesso venne ferito durante l'attentato, egli preferì non concedersi questa onorificenza e mantenne il proprio distintivo per feriti di ferro ottenuto... The Gift è un film del 2000 diretto da Sam Raimi, con Cate Blanchett, Keanu Reeves, Katie Holmes, Giovanni Ribisi e Hilary Swank. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : ferito e segnato irrimediabilmente in volto; Come chi veniva ferito da un quadrello; I gradi indicati da C; I gradi indicati con il simbolo C;

Cerca altre Definizioni