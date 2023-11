La definizione e la soluzione di: Il famoso Pilato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Disambiguazione – se stai cercando il film, vedi ponzio pilato (film). ponzio pilato (in latino pontius pilatus; in greco pt pt; in ebraico... Ponzio Pilato (in latino Pontius Pilatus; in greco t t; in ebraico ; fine I secolo a.C./inizio I secolo – I secolo) è ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : famoso poema di Esiodo; Una città dell Emilia e il famoso pittore che in essa è nato; Chi lo recita nomina pilato ; Fu re ai tempi di pilato ;

Cerca altre Definizioni