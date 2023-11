La definizione e la soluzione di: Un famosissimo stadio calcistico di Rio de Janeiro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Un famosissimo stadio calcistico di rio de janeiro

Dal 1998 sydney, dal 1998 porto alegre, dal 2001 san paolo, dal 2004 rio de janeiro, dal 2011 sofia, dal 1998 montréal, dal 2006 québec, dal 2003 santiago... Lo stadio Giornalista Mário Filho (in portoghese Estádio Jornalista Mário Filho), meglio noto come Maracanã (pronuncia brasiliana: /maak'n~/), è ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

