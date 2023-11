La definizione e la soluzione di: Si fa... non dormendo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Come un diavolo) inviano una flotta di astronavi a colpirlo mentre sta dormendo. per impedire nuovi attacchi da parte di bart, gli ometti miniaturizzano... Veglia (in croato Krk, Curicta; in dalmatico Vikla; in greco antico , Kyrikon) è la più popolata e, dopo Cherso, la più estesa isola del Mare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Vedere dormendo ; Farsi sentire dormendo ;

Cerca altre Definizioni