La definizione e la soluzione di: Esce da un lago.

(in arabo al-nil al-abya). da qui scorre verso la città di khartum. il nilo azzurro (bahr al-azraq) esce invece dal lago tana situato nell'altopiano... L'emissario è il corso d'acqua che scarica le acque di un lago o che devia quelle di un fiume. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : esce dal Garda; esce da un calice verde; Il lago di Sirmione; Vasto lago dell Ungheria;

