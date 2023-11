La definizione e la soluzione di: Il Dittongo in chiaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Il dittongo in chiaro

Del primo elemento del dittongo scompare senza lasciare traccia; se la vocale che precede è diversa dal primo elemento del dittongo essa si contrae regolarmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Il dittongo di Pasquale; Il dittongo nel fuoco; È come il dittongo ; Il dittongo del giusto; Il dittongo dell Europa; L aspetto poco chiaro o sconosciuto d una vicenda; Un granato orientale di colore chiaro ; Un granato orientale di colore chiaro ; chiaro lucido; Varietà di fagioli marrone chiaro ;

Cerca altre Definizioni