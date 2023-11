La definizione e la soluzione di: Un dispositivo... che allinea alla bussola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Un dispositivo... che allinea alla bussola

Raccordo r6 che rammentasse al pilota la sua posizione (l'unico modo che il pilota aveva per rendersi conto del proprio errore era osservare la bussola magnetica)... La corte suprema di cassazione, nell'ordinamento giudiziario vigente nella Repubblica Italiana, rappresenta il giudice di legittimità di ultima ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Un dispositivo che eroga quantità misurate; Azzera la memoria di un dispositivo ; Un dispositivo del frigorifero; Il dispositivo di blocco delle cinture di sicurezza; dispositivo del moschetto; La battaglia alla quale prese parte Dante |; Avviato alla destinazione; Un crostaceo ottimo alla catalana; Celarsi alla vista; Partecipa a cavallo alla corrida; Si cerca con la bussola ; Punto della bussola opposto a OSO; Nella bussola è segnato come SSE; Lo è la punta dell ago della bussola ; La E nella bussola ;

Cerca altre Definizioni