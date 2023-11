La definizione e la soluzione di: Deposito di rugiada congelata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Terreno si abbassa sino a raggiungere la temperatura di rugiada permettendo la condensazione di goccioline di acqua liquida. la nebbia da irraggiamento è tipica... La vaniglia o vainiglia (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews, 1808) è un'orchidea originaria del Messico. I suoi frutti, delle capsule, comunemente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Un bel po in deposito ; deposito in campagna; La rugiada sotto zero; Asperso di rugiada ; Acqua congelata ; La rugiada congelata ;

Cerca altre Definizioni