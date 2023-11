La definizione e la soluzione di: Consegnare a danno di chi riceve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Consegnare a danno di chi riceve

Dodici sottomessi, e costretti a consegnare ogni anno, in ricordo della rivolta, un ragazzo e una ragazza che andassero a combattere nell'arena degli hunger... Il biacco (Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789)), precedentemente classificato come Coluber viridiflavus, è un serpente non velenoso della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Si occupa di consegnare i pacchi in spedizione; consegnare a un creditore a garanzia di un debito; Hanno lettere da consegnare ; Hanno qualcosa da consegnare ; Ha qualcosa da consegnare ; Un danno a bordo; danno adito ai giardini pubblici; Importuni che non danno pace; danno ristoro ai muscoli; danno inizio ai sospetti; Li riceve la padrona di casa; Lo riceve chiunque spari; riceve anche il Vipacco; riceve la Estrema Unzione; Che riceve ;

Cerca altre Definizioni