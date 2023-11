La definizione e la soluzione di: Come... le stangone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Come... le stangone

Lo stangone in teatro è un travetto di legno con uno spessore di 8 x 6 cm; la lunghezza è variabile a seconda delle necessità. può essere anche di ferro... Alte (in greco antico: t) o Altào è un personaggio della mitologia greca, citato nell'Iliade di Omero.. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Un dipinto come il Giudizio universale di Michelangelo; Falso come Giuda; Gli animali come le meduse; Animali come il bufalo e il bisonte; Aspro come il limone;

Cerca altre Definizioni