La definizione e la soluzione di: La dà chi ascolta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : La da chi ascolta

ascolta il mio cuore è un romanzo di bianca pitzorno pubblicato per la prima volta da mondadori nel 1991. ambientato in una piccola città della sardegna... La retta o linea retta è uno dei tre enti geometrici fondamentali della geometria euclidea. Viene definita da Euclide nei suoi Elementi come un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Si ascolta senza alcun supporto fonografico; Si ascolta con il fonendoscopio; Lo ascolta il destinatario; La narratrice di Va dove ti porta il cuore e ascolta la mia voce; Abitualmente ascolta e diffonde maldicenze;

Cerca altre Definizioni