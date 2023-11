La definizione e la soluzione di: Il capoluogo della Bassa Sassonia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Nelle aree rurali si parla ancora il basso sassone, ma il suo utilizzo è in declino. la bassa sassonia confina con il mare del nord, gli stati di schleswig-holstein... Hannover (AFI: /an'nver/; in tedesco AFI: /ha'nof/, ; in basso tedesco Hannober), un tempo nota in italiano anche come Annover, è una città della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

