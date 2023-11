La definizione e la soluzione di: Il Bikila che fu un popolare maratoneta etiopico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Il bikila che fu un popolare maratoneta etiopico

Mezzofondo, con una tradizione che risale agli anni sessanta del secolo scorso grazie alle imprese del maratoneta abebe bikila, vincitore nelle olimpiadi... Abebe Bikila (propriamente Bikila Abebe o Bichila Abbebe; Jato, 7 agosto 1932 – Addis Abeba, 25 ottobre 1973) è stato un maratoneta etiope, campione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

