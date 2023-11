La definizione e la soluzione di: Si azionano per rallentare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Si azionano per rallentare

Orizzontalmente. è generalmente dotato di uno o più motori a pistoni o a turbina che azionano un complesso di pale che gli permettono di sollevarsi e abbassarsi verticalmente... Il freno è un dispositivo utilizzato per rallentare o bloccare il movimento di un corpo. Si distinguono vari tipi di freni, sia per il modo con cui ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : La azionano i Vigili del Fuoco; azionano la sirena d allarme; I muscoli che si azionano involontariamente; I muscoli che si azionano volontariamente; Si azionano per atterrare; car: entra in pista per rallentare i bolidi di F 1; Attraversare obbligando gli altri a rallentare o a fermarsi bruscamente; Ostacolo per rallentare le auto in pista; Obbliga a rallentare ; rallentare fermandosi al lato della strada;

Cerca altre Definizioni