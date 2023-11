La definizione e la soluzione di: Automobili vecchie e malandate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Automobili vecchie e malandate

Catorci (si tratta infatti di automobili vecchie e malandate che ebbero scarso successo per via della loro inaffidabilità), è entrato in possesso di un pericoloso... Il garam masala ( in hindi) è una mistura di spezie tipica della cucina indiana e cucina pakistana; il significato del nome è spezia calda, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

