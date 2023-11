La definizione e la soluzione di: Arrossamento della cute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

perché potrebbero risultare ingannevoli da un punto di vista della struttura e della forma. inoltre, la commestibilità di un fungo dipende anche dai... Il termine eritema indica un'irritazione cutanea, che affligge per lo più gli strati esterni della pelle causando un arrossamento della pelle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : arrossamento della pelle dovuto a vasodilatazione; Un arrossamento cutaneo; Lesioni superficiali della cute ; Ferite superficiali della cute ;

Cerca altre Definizioni