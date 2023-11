La definizione e la soluzione di: L area in cui si svolge l incontro sportivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : L area in cui si svolge l incontro sportivo

sportivo la borghesiana è un complesso sportivo italiano che si trova nella periferia orientale di roma. prende il nome dalla zona cittadina in cui sorge... Il campo di gara è lo spazio deputato allo svolgimento di un determinato sport. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Il mercato con un area di vendita superiore ai 2.500 mq; Un area fabbricabile; L area parigina di fronte alla Torre Eiffel; area cittadina per la raccolta di rifiuti; La flora e la fauna naturalmente presenti in un area ; Si svolge per i feriti; La gara di pittura che si svolge all aperto; Si svolge scrivendo; Si svolge alla presenza di un medium; Si svolge secondo il rito; Fa vincere una frazione dell incontro di tennis; Un incontro di calcio assolutamente da non perdere; Il regista di Lawrence d Arabia e Breve incontro ; Così è stato definito l incontro di calcio Italia Germania del 1970; Un incontro grammaticale; Lo è chi detiene un primato sportivo ; sportivo d eccezione; sportivo che si misura in cinque specialità; sportivo che usa le pelli di foca per salire; Un montgomery sportivo ;

Cerca altre Definizioni