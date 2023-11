La definizione e la soluzione di: Un amoretto... estivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Un amoretto... estivo

Una semplice cascina rurale, quando l'acquistò tal don giambattista amoretti, un giovane sacerdote ligure originario di oneglia, da poco divenuto elemosiniere... Flirt è un termine di origine inglese (e prestato ad altre lingue) che significa relazione di amoreggiamento leggero, superficiale, temporaneo e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

