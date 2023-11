La definizione e la soluzione di: Alti e snelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Alti e snelli

Capacità di cambiare direzione rapidamente in corsa e una buona coordinazione oculomanule. essere alti e snelli può essere un considerevole vantaggio per giocare... La mazza di tamburo (Macrolepiota procera (Scop.) Singer, 1948) è un fungo basidiomicete della famiglia Agaricaceae. È uno dei più vistosi, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Sedie con braccioli e schienali alti ; Sono alti quelli di chi ha un animo nobile; alti al contrario; Ruolo per i cestisti più alti ; Ruolo per i più alti cestisti; snelli e scattanti...come i felini; snelli e scattanti;

Cerca altre Definizioni