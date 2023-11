La definizione e la soluzione di: Un alimento per cavalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Millennio a.c. i cavalli della sottospecie caballus sono tutti addomesticati, sebbene alcuni di questi vivano allo stato brado come cavalli inselvatichiti... La biada, sinonimo di foraggio, è ogni sorta di composto di cereali (segale, orzo, farro, ecc.) e legumi (fava, veccia, ecc.) che si dà come alimento ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 novembre 2023

Altre risposte : Un alimento quotidiano; alimento per ruminanti; alimento che ha superato la data di conservazione; Un bianco alimento ; Simile al primo alimento ; Terreno erboso ove si disputano le corse dei cavalli ; cavalli bianco-rossicci; cavalli rossicci; La roulotte per trasportare cavalli ; Si dà da mangiare ai cavalli ;

